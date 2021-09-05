Талибы* отвергли предложение Масуда о перемирии в Панджшере

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» отвергло предложение лидера афганских ополченцев Ахмада Масуда о возможности прекращения огня в неподконтрольной талибам провинции Панджшер на севере Афганистана. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Нам не о чем договариваться с Ахмадом Масудом после того, как он уже отверг наше предложение о мире», — сказал представитель политического офиса талибов.

Талибы продолжают наступление на неприступное ущелье Панджшер после сообщений о неудачных переговорах с Ахмадом Масудом, который, в частности, потребовал 30% мест в правительстве Афганистана, вооружение и технику.

Первую попытку штурма Панджшера талибы предприняли еще 23 августа, но войска Масуда отбили атаку. Следующая попытка началась 31 августа, но тоже безуспешно. По данным сопротивления, им удалось убить около 300 боевиков.

Ранее национальное сопротивление в афганской провинции Панджшер опровергло сообщения о том, что талибы захватили четыре района в этом регионе.

Источник в рядах сопротивления заявил, что «у одного из входов в Панджшерскую долину была установлена взрывчатка, которая сдетонировала в тот момент, когда там скопились боевики. Неся огромные потери, они были вынуждены отступать по всем направлениям. Ни Хиндж, ни Аннаба, ни какой-либо другой район не перешел под контроль талибов».