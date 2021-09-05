Силы сопротивления в Афганистане назвали условия для переговоров с талибами*

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд написал на своей странице в Facebook, что они готовы к переговорам с талибами (организация запрещена в России), если боевики покинут провинцию Панджшер.

«Национальные силы сопротивления готовы немедленно прекратить войну для достижения прочного мира, если талибы прекратят свои атаки и военные операции в Панджшере и Андарабе, и надеются провести масштабную встречу с учеными и реформаторами, продолжить обсуждения и переговоры», — написал Масуд.

При этом ранее представитель катарского политического офиса движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что практически вся территория афганской провинции Панджшер перешла под контроль талибов, а в антиталибском сопротивлении рассказали, что боевики были выбиты из провинции Панджшер. При этом подчеркивалось, что многие из них были взяты в плен.

Источник в рядах сопротивления заявил, что «у одного из входов в Панджшерскую долину была установлена взрывчатка, которая сдетонировала в тот момент, когда там скопились боевики. Неся огромные потери, они были вынуждены отступать по всем направлениям. Ни Хиндж, ни Аннаба, ни какой-либо другой район не перешел под контроль талибов».

Накануне талибы заявили о захвате офиса губернатора последней неподконтрольной ему провинции Панджшер. Также телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник среди талибов сообщил, что наступательная операция, которую талибы проводят в афганской провинции Панджшер, находящейся под контролем противников движения, замедлилась.