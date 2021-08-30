Одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту Кабула, достигла цели

Одна из пяти ракет, выпущенных по аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле, достигла своей цели. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на представителя радикального движении «Талибан (организация запрещена в России)».

По словам источника, о потерях и ущербе пока неизвестно. Он добавил, что ракеты были запущены из северной части Кабула.

Ранее Соединенные Штаты признали, что в результате атаки на аэропорт в Кабуле погибли мирные жители, в том числе шестеро детей.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли рядом с аэропортом Кабула. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев , один армейский солдат и медицинский работник флота.

Атака произошла, когда силы США работали над эвакуацией американцев и союзников из Афганистана после захвата страны радикалами движения «Талибан» (организация запрещена в России). Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа ответственным за гибель американских военнослужащих в результате терактов в афганской столице.