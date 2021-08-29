Ликвидаторов пожара на складе боеприпасов в Казахстане посмертно наградили орденами «Доблести» («Айбын») и званиями «Народный герой», сообщается в указе президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

Меиржану Айманову, замначальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Жамбылской области, присуждено звание «Народный герой» с вручением «Золотой звезды» и ордена «Отечество». Орденом «Айбын» I степени награжден военный прокурор Южного региона главной военной прокуратуры Арман Капезов и оперативный дежурный Александр Микропуло.

Орденами «Айбын» III степени награждены семь спасателей и военнослужащих, принимавших участие в ликвидации пожара на складе боеприпасов.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с ЧП на военном складе.