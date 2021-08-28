СМИ: США уничтожили последнюю базу ЦРУ в Афганистане

Власти США заявили, что в результате контролируемого взрыва американскими силами была уничтожена база «Eagle», последний аванпост ЦРУ за пределами кабульского аэропорта, пишет New York Times.

Сообщается, что это было сделано, чтобы любое оставленное оборудование или информация не попали в руки членов «Талибана (организация запрещена в России)». Отмечается, что эта операция была запланированной и никак не связана со взрывами в аэропорту 26 августа.

База «Eagle» появилась на территории бывшего кирпичного завода и использовалась на протяжении всего конфликта в Афганистане. Она превратился из небольшого форпоста в обширный центр, который использовался для обучения контртеррористических сил разведслужб Афганистана.

Боевики «Талибана» 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.а£

Ранее бывший резервист военно-морских сил Соединенных Штатов, член Палаты американского Конгресса Джим Бэнкс рассказал, что у боевиков «Талибана» могла оказаться военная техника на сумму 85 млрд. долларов.