В Казахстане 29 августа объявили Днем траура в связи с погибшими при взрывах на складе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в воскресенье, 29 августа, в стране будет День общенационального траура в связи с происшествием на территории воинской части и погибшими. Об этом глава государства заявил на странице в Twitter.

«В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура», — говорилось в публикации президента.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что погибшие военные и спасатели проявили героизм.

«Они навсегда останутся в памяти народа», — уточнил он.

Минобороны Казахстана 26 августа передавало, что в Жамбылской области произошел пожар на складе воинской части, где хранились инженерные боеприпасы. Прогремело не менее 10 взрывов. Согласно сведениям МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. По подтвержденным данным, погибли 13 человек. Причина происшествия устанавливается.