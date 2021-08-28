США вскоре сократит численность войск в Кабуле

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в Белом доме заявила, что США в скором времени перейдет к сокращению численности военных в Кабуле, чтобы завершить эвакуацию из столицы Афганистана к 31 августа. Об этом сообщается на официальной странице Белого Дома в Twitter.

«Военнослужащие ясно дали понять президенту [США Джо Байдену], что они привержены продолжению этой миссии, спасению жизней, эвакуации большего числа людей из страны в ближайшие дни и завершению своей миссии к 31 августа. Это также означает переход к фазе вывода войск, так что в ближайшие пару дней произойдет сокращение численности военнослужащих», — подчеркнула Псаки.

Она добавила, что угроза в Кабуле сохраняется, существует вероятность еще одной террористической атаки.

Ранее Псаки заявила, что США планируют завершить свое дипломатическое присутствие в Афганистане к 31 августа, как и прежде.

По ее словам, в настоящее время Вашингтон рассматривает альтернативные возможности для дипломатического взаимодействия в Афганистане.