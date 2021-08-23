Движение «Талибан»* предлагает амнистию президенту Афганистана

Движение «Талибан (организация запрещена в России)» предложило амнистию президенту Афганистана Ашрафу Гани и разрешило вернуться в страну, если на то будет желание. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пакистанский телеканал Geo TV.

Также аналогичные условия выдвинули вице-президенту Амрулу Салеху.

«Мы прощаем Ашрафа Гани, Амруллу Салеха и (советника президента по безопасности) Хамдуллу Мохиба. Мы прощаем всех с нашей стороны, от генерала до простого человека», — поделился высокопоставленный лидер талибов Халил ур Рахман Хаккани.

Он обратил внимание, что вражда осуществлялась на основе религии.

Реакция со стороны президента Афганистана Ашрафа Гани, экстренно покинувшего страну, пока неизвестна.

Ранее в Кабуле неизвестные открыли огонь по афганским военным. В результате один представитель афганских сил безопасности был убит и трое пострадали.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.