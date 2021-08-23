В Кабуле неизвестные открыли огонь по афганским военным

Неизвестные открыли огонь по силам безопасности Афганистана в районе аэропорта Кабула. Об этом сообщает в Twitter Бундесвер.

По данным немецких военных, перестрелка произошла в 4.13 по центральноевропейскому времени у северных ворот аэропорта.

В результате один представитель афганских сил безопасности был убит и трое пострадали.

В перестрелку также вступили военные США и Германии, никто из них не пострадал.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.