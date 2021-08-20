В Испании объяснили причину недопуска российских кораблей в порт Сеуты

В МИД Испании заявили, что страна не отказывала российский кораблям во входе в порт Сеуты. Об этом сообщает ТАСС.

«Официальный ответ министерства заключается в том, что Испания не отказывала во входе этим кораблям. Единственная проблема в том, что, когда у них запросили необходимую документацию для того, чтобы пристать к берегу в порту Сеуты, они нам ее не предоставили», — объяснили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что корабли ВМФ «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» встали на якорь в 46 км от побережья Алжира после того, как Испания запретила им зайти в порт Сеута.

Визиты кораблей ВМФ РФ в Сеуту являлись обычной практикой в период 2010-2016 гг. Тогда насчитывалось порядка 60 заходов военных кораблей всех типов с экипажем более 10 000 человек.

Эта практика была временно приостановлена в октябре 2016 года из-за возражений Великобритании, которая подвергла Испанию критике за материально-техническую поддержку судов, принимавших участие в российских операциях в Сирии.