Самолет ВВС Германии смог вывезти только 7 человек из аэропорта Кабула

Самолет военно-воздушных сил Германии смог вывезти только 7 человек из аэропорта Кабула после того, как в течение нескольких часов ему не давали разрешение на посадку, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Германии.

«Мы можем подтвердить, что ночью из Кабула были эвакуированы 7 человек. Из-за хаотичной обстановки и регулярных перестрелок на пропускном пункте и в отсутствие защиты Бундесвера не получилось обеспечить допуск в аэропорт других немецких граждан и других персон, которые были в списках на эвакуацию», — рассказали в германском МИД.

По данным германских дипломатов, провести полноценную эвакуацию граждан ФРГ не удалось из-за противодействия местной службы безопасности.

«При поддержке сил Бундесвера, которые сейчас прибыли в Кабул, мы прилагаем все усилия, чтобы сделать возможной эвакуацию в течение следующих нескольких часов», — дополнили в германском МИД.

Ранее двум самолетам бундесвера не дали разрешение на посадку в Кабуле.

Самолетам германских ВВС пришлось в течение нескольких часов «кружить» над Кабулом, ожидая разрешения на посадку.