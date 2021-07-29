В Турции заявили о планах продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией

Военно-техническое сотрудничество Турции с Россией, в том числе по зенитному ракетному комплексу С-400, продолжится. Об этом заявил старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз в интервью РИА «Новости».

Он подчеркнул, что по С-400 позиция Анкары всегда была предельно открытой.

«Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», — сказал Кючюкйылмаз.

Россия и Турция заключили контракт на поставку полкового комплекта зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, турецкая сторона получила комплексы летом-осенью 2019 года. В США эту сделку восприняли негативно и настаивали на том, чтобы Анкара отказалась от своих планов.

Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт подготовит проект по поставке Турции дополнительной партии С-400.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО заявил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, что турецкая позиция по использованию зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства не изменится.