Разработчики рассказали, что летчики смогут управлять Су-57 с помощью глаз

Летчик российского истребителя пятого поколения Су-57 в перспективе сможет управлять самолетом при помощи взгляда. Об этом сообщил начальник отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев в интервью журналу «Арсенал Отечества».

«Уже существуют прототипы такой системы. После небольшой тренировки можно взглядом нажимать кнопки, выбирать индикационные кадры (которые отображаются на многофункциональных экранах в кабине истребителя)», — рассказал специалист.

По его словам, система показала свою действенность на стенде на земле, а «в полете все значительно сложнее».

Дорофеев назвал еще одно модификацией самолета речевое управление.

«Сейчас решается задача научить систему понимать не заученные фразы, а контекст, чтобы летчику не нужно было в экстремальных условиях вспоминать, какую точно фразу он должен произнести», — сказал эксперт.

Также среди возможных нововведений интерфейса он выделил сенсорные экраны, которые позволят создавать многослойную индикацию и делать более информативной; а также дополненную реальность — это, например, когда в условиях плохой видимости на тех же индикаторах (в кабине истребителя) дорисовывается рельеф местности.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения разработанный компанией «Сухой». Воздушное судно предназначена для ликвидации всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Ранее сообщалось, что для управления беспилотниками «Охотник» разрабатывают двухместный Су-57.