Командующий ЮВО рассказал о непрерывных учениях НАТО в Черном море

Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников рассказал об учениях НАТО в акватории Черного моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Непрекращающиеся учения военно-морских сил НАТО в акватории Черного моря находятся под постоянным контролем дежурных сил флота, а все провокационные попытки вооруженных сил недружественных государств получают жесткий отпор», — сказал он выступая в Севастополе на празднике, посвященном Дню Военно-морского флота.

Дворников добавил, что Черноморский флот обеспечивает обеспечивает надежную защиту безопасности страны в условиях в условиях нарастающего военно-политического давления на Россию.

Ранее сообщалось, что фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» провели учения в морских полигонах боевой подготовки на фоне захода кораблей НАТО в Черном море.