В Россия появится система связи боевых самолетов нового поколения

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) приступил к созданию модернизированных систем связи и передачи данных для боевых самолетов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

«В настоящее время НПП «Полет» разрабатывает новое поколение терминалов объединенной системы связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые системы смогут обеспечить повышенный коэффициент помехозащиты. Это позволит самолетам быть менее заметными при выполнении задач в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Кроме того, благодаря этой аппаратуре самолеты смогут по-новому обмениваться информацией, также она будет меньше по размерам и массе.

Новейшие терминалы ОСНОД можно будет использовать в различных летательных аппаратах.

Ранее на на МАКС-2021 показали российский истребитель 5-го поколения Checkmate (название в переводе с английского — «Шах и мат». В США этому самолету дали прозвище Screamer («Крикун»)