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Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель

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Президент России Владимир Путин в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 увидел новейший военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет «Сухой», а также другие образцы авиационной техники. Об этом сообщает РИА «Новости».

ЛТС «Сухой» — это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем.

Эта машина обладает высокими летными качествами, широкими ударными и разведывательными возможностями, также она оснащена новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, и у самолета снижена радиолокационная заметность, отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

Ранее госкорпорация Ростех опубликовала в своем YouTube-канале видео нового российского истребителя ОАК.

Эксперт в области авиации Олег Пантелеев сообщал, что это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. V-образное оперение и контур крыла говорят о применении технологий малой заметности, добавил эксперт.

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