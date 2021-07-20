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В Кремле рассказали об испытании российского гиперзвукового оружия

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Пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние испытания российского гиперзвукового оружия. Представителя Кремля спросили на брифинге, значит ли это, что РФ намерена участвовать в гонке вооружений.

Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя испытания Россией в Белом море гиперзвуковой ракеты «Циркон», заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты могут привести к дестабилизации обстановки, поскольку способны нести ядерный заряд.

Пресс-секретарь напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил на эти темы, о том, что РФ за последние десятилетия сталкивается с поэтапным сломом всей доктринальной системы стратегической безопасности. Также Россия сталкивается с определенными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету, отметил он.

«Развертывание систем для запуска антиракет в Румынии и других странах, в непосредственной близости к нашим границам, те установки, помимо антиракет, способны быть средствами запуска ударных ракет, все это шло на слом существующего паритета. Это требовало принятия мер, которые были бы способны обезопасить Россию на фоне вот этих действий, которых я перечислил, и которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета, что и было сделано», — сказал Песков.

После заявления главы Пентагона посольство России в Вашингтоне предупредило Соединенные Штаты о дестабилизации обстановки и повышении рисков в случае размещения американских гиперзвуковых ракет в Европе. По словам дипломатов, ракеты летят слишком быстро, не оставляя времени на принятие решения.

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