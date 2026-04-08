В ГД объяснили, требуется ли согласие соседей для сдачи квартиры в аренду

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что согласие соседей для сдачи квартиры в аренду по закону не требуется. Об этом сообщает РИА Новости.

«Закон не обязывает собственника жилья получать письменное согласие соседей для сдачи квартиры в аренду — ни долгосрочной, ни посуточной», — поделился депутат.

Он напомнил, что собственникам жилья необходимо придерживаться нескольких обязательных условий, в числе которых соблюдение прав и интересов соседей. То есть арендаторы не должны шуметь, мусорить в подъезде и нарушать покой других жителей.

«Если соседи докажут в суде, что сдача квартиры систематически нарушает их права — постоянный шум, толпы незнакомцев, мусор на лестничной клетке, суд может запретить сдавать это жилье в таком формате», — добавил Кошелев.

Накануне эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев рассказывал, что при наличии сбережений почти всегда выгоднее положить их на вклад, чем купить квартиру под сдачу в аренду.

По его словам, вклады — это безрисковый инструмент с низким порогом входа, а арендная квартира — это физический объект с износом, низкой ликвидностью и гораздо более высокой стоимостью. В сумме доходность вкладов получается, как правило, все равно выше, чем отдача от инвестиции в квартиру: 14–17% в депозитах против 12–16% у жилых объектов (до вычета ремонтов, простоев и налогов).

