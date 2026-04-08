Российские бойцы изобрели новый способ борьбы с дальнобойными дронами

Известия: в ВС РФ создали подразделения для борьбы с дальнобойными дронами
В Вооруженных Силах России (ВС РФ) осваивают дешевый и эффективный способ борьбы с беспилотниками самолетного типа, которые совершают налеты на российские регионы. Для этого, как пишут «Известия», в российских войсках созданы подразделения, состоящие из мобильных радиолокационных станций (РЛС) и зенитных дронов «Молния-ПВО».

Как уточнили собеседники издания, операторы мобильных РЛС отвечают за обнаружение и отслеживание воздушных целей, а расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) управляют дронами.

До этого британская газета The Telegraph писала, что Россия придумала новую тактику борьбы с украинскими беспилотниками, оснащая собственные БПЛА металлическими прутьями, которые уничтожают дроны противника прямо в небе. Журналисты ссылаются на видеоролик, в котором россйский беспилотник-перехватчик «спускается на украинский барражирующий ударный дрон типа «Дартс», пронзает его литиевую батарею двумя металлическими стержнями», после чего тот вспыхивает и падает.

Ранее на Западе заявили о грядущем переломе в СВО из-за БПЛА «Герань».

 
