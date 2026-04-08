Глава евродипломатии посетит Саудовскую Аравию на фоне перемирия США и Ирана

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетит Саудовскую Аравию. Об этом сообщила газета Politico.

По данным журналистов, визит запланирован на 8 апреля.

«Визит держался в секрете по соображениям безопасности», — говорится в материале.

Из него следует, что европейский дипломат планирует провести встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом и генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джассемом Мухаммедом Аль-Будейви. Ожидается, что стороны обсудят возможные пути выхода из ближневосточного конфликта.

7 апреля президент США объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Американский лидер рассказал, что принял 10 требований Тегерана, которые «являются приемлемой основой для переговоров». Исламская Республика, в свою очередь, обязалась разблокировать Ормузский пролив. При этом в Иране уточнили, что проход судов через стратегический коридор станет свободным в течение 14 дней после прекращения огня.

Ранее Медведев отреагировал на перемирие между США и Ираном.