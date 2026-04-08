В Германии порадовались перемирию между США и Ираном

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поприветствовал перемирие между США и Ираном, назвав это «хорошей новостью». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Наконец, и в политике есть хорошие новости! Я приветствую решение противоборствующих сторон о прекращении огня в ирано-иракской войне. Мы выражаем нашу благодарность и благодарность народов всего региона всем тем, кто поддержал это соглашение, особенно Пакистану», — написал Вадефуль.

По его словам, это должно стать первым шагом на пути установления прочного мира. Неконтролируемая эскалация привела бы к непредсказуемым последствиям, указал министр. Вадефуль также заверил, что Берлин будет поддерживать путь дипломатии в меру своих возможностей.

До этого президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив. При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме сказали, что Израиль присоединится к прекращению огня.

