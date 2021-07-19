Ростех представит на «МАКС-2021» новый истребитель

Госкорпорация «Ростех» опубликовала в своем YouTube-канале видел нового российского истребителя ОАК, который 20 июля будет презентован на международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021».

«Объединенная авиастроительная корпорация покажет принципиально новый военный самолет», — говорится в сообщении.

На видео видно силуэт и переднюю часть нового истребителя, а завершается ролик надписью «Tomorrow». Уточняется также, что разработчиком однодвигательного самолета стала компания «Сухой».

Ранее появилось видео новейшего российского истребителя без чехла. Его макет должен стать главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021.

Показ данного самолета в корпорации анонсировали в начале недели. Однако никаких подробностей пока не сообщается.

По словам эксперта в области авиации Олега Пантелеева, это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. V-образное оперение и контур крыла, говорят о применении технологий малой заметности, добавил эксперт.