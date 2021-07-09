Россия призывает США к ответственному подходу при выводе войск из Афганистана

Россия призывает Соединенные Штаты к ответственному подходу в вопросе вывода своих сил из Афганистана, чтобы уход американцев негативно не отразился на сфере безопасности на афганском пространстве. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов, передает ТАСС.

По его словам, будет ли вывод военного контингента «негативно или позитивно влиять на переговоры по урегулированию в Афганистане — уже вторично.

«Время покажет, как проводился этот вывод. Но мы, по крайней мере, наших западных партнеров, США прежде всего, призываем именно к такому, к ответственному выводу [войск из Афганистана]», — сказал Венедиктов.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками «Талибана» (организация запрещена в России), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода из страны военного контингента США.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что Москва обеспокоена тем, что боевые действия могут переместиться из Афганистана в Таджикистан.