В НАТО заявили о готовности вести диалог с Россией в любое время

Страны-члены НАТО готовы вести диалог с Россией в любое время, но он должен быть серьезным. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает ТАСС.

По ее словам, первым шагом во взаимодействии с Москвой должна стать реалистичная оценка страны.

«Россия — это замечательная страна с замечательными жителями, где в настоящий момент существует политическая система, которая, с моей точки зрения, имеет явные автократические признаки», — заявила министр.

В то же время Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Москва «бросает вызов» Западу и зачастую «действует враждебно».

«Несмотря на это, мы должны постоянно говорить о том, что приглашающая к диалогу рука протянута, что мы в любое время готовы вступить в серьезный диалог», — добавила глава минобороны.

При этом она отметила, что Североатлантический альянс вынужден констатировать способность России быстро перейти от военных учений к серьезному сценарию боевых действий. По мнению Крамп-Карренбауэр, Россия испытывает, насколько далеко может зайти в своих действиях по отношению к НАТО, и продолжит это делать, если Запад будет позволять.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Анкары являются примером того, что даже с членами НАТО можно и нужно выстраивать партнерские отношения.