Су-24 отогнал британский эсминец от границы бомбами

Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы эсминцем управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС Великобритании «Дефендер». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В 11.52 мск эсминец пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент.

Уточняется, что он был заранее предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации, однако на предупреждение не отреагировал.

В 12.06 и 12.08 последовала предупредительная стрельба с пограничного сторожевого корабля.

Затем, в 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца.

Он покинул российские границы территориального моря в 12.23.

Ранее американские СМИ писали, что учения российского Военно-морского флота «недалеко от Гавайев» с имитацией уничтожения авианосцев противника являются беспрецедентной угрозой для США.

В сентябре прошлого года Минобороны попросило разрешить проводить бомбардировку по курсу следования судов, нарушивших государственную границу страны. По существующему закону военные могут применять оружие и боевую технику, чтобы отразить вооруженное вторжение в Россию.