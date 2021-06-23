Шойгу заявил о появлении тенденции формирования глобальных коалиций

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время в мире наблюдается тенденция формирования глобальных коалиций. Об этом глава Минобороны сказал во время IX Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

«Сегодня на первое место выходит новая тенденция формирования глобальных коалиций, разделившая мир на «своих» и «чужих», — сказал генерал армии РФ.

Ранее президент России Владимир Путин на соответствующей конференции заявил, что риски расползания оружия массового уничтожения вызывает серьезное беспокойство.

IX Московская конференция по международной безопасности проходит 22-24 июня в российской столице в режиме оффлайн. Это ежегодный форум, на котором представители оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов стремятся найти ответы на ключевые вопросы глобальной безопасности.