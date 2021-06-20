Польша укрепит границы НАТО турецкими беспилотниками

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил об укреплении позиции НАТО турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.

«Мы уверены, что они улучшат потенциал польской армии и позволят укрепить восточные границы НАТО», — сказал он в интервью Anadolu.

По словам министра, Польша и Турция сталкиваются с «угрозами безопасности на своих границах».

Также Рау выразил мнение, что только членство Анкары и стран Западных Балкан в ЕС поспособствует полному развитию сотрудничества для «обеспечения стабильности и процветания в Европе».

В мае польский министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что Варшава купит у Турции 24 беспилотника Bayraktar TB2.

Кроме того сообщалась, что Анкара направит в Польшу истребители F-16 в рамках миссии НАТО по воздушному патрулированию.