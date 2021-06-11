Американский генерал рассказал, что делать НАТО для «победы над Россией» в Черном море

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, ранее возглавлявший Вооруженные силы США в Европе, рассказал, какую стратегию стоит выбирать западным странам, чтобы «остановить давление со стороны России». Его слова приводит РИА Новости.

Военный порекомендовал Западу нарастить свое присутствие и количество совместных многонациональных учений в Черноморском регионе. Это необходимо с целью, чтобы вынудить Россию реагировать на действия Запада, а не наоборот — именно так сейчас и происходит, считает эксперт.

«Если они видят, что мы ничего не делаем в ответ на их действия, — это позволяет им идти дальше», — считает Ходжес.

Генерал-лейтенант отметил, что не следует быть излишне осторожными и опасаться, что действия военных альянса будут выглядеть как «провокационные».

По его словам, Россия по-прежнему проводит в регионе крупные учения, несмотря на сообщения главы Минобороны Сергея Шойгу об их завершении.

Ранее американский генерал Кристофер Норри заявил, что Соединенные Штаты рассматривают Черное море как ключевую акваторию. По его словам, безопасность восточного фланга НАТО и суверенных стран региона зависят от способности Соединенных Штатов «сдерживать потенциальных противников в регионе».