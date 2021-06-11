ВКС России получат два серийных Су-57 в этом году

Воздушно-космические силы (ВКС) России в этом году получат два серийных истребителя пятого поколения Су-57. Об этом со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли сообщает РИА «Новости».

«Как и первый серийный истребитель, машины поступят на испытания в Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске», — рассказал собеседник агентства.

Первый серийный истребитель Су-57 ВКС РФ получили в конце 2020 года.

По словам источника, первый самолет в настоящее время остается в ГЛИЦ и в строевую часть в ближайшее время передан не будет. Изначально планировалось, что в течение 2021 года российские войска пополнятся четырьмя новейшими истребителями, добавил собеседник.

Истребители пятого поколения Су-57 производятся на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Согласно информации краевого Министерства промышленности, к концу 2024 года Военно-космические силы РФ получат 22 истребителя пятого поколения, а до 2028-го – 76 машин. Ранее ВКС уже получили десять Су-57. После того, как истребитель был испытан, было принято решение взять его на вооружение.

Ранее в Минпромторге заявили, что оборонно-промышленный комплекс страны подготавливает модернизацию новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.