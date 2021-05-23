Россия поставила Сербии партию танков Т-72МС и дозорных машин БРДМ-2М

Россия передала Сербии партию танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС в рамках военно-технической помощи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра обороны РФ Александра Фомина.

Церемония передачи машин состоялась в городе Ниш на территории 3-й механизированной бригады Сухопутных войск Сербии.

«Боевой состав вооруженных сил Сербии пополнили модернизированные танки Т-72МС и бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М российского производства», — сказал Фомин в ходе мероприятия.

Он добавил, что поставленная техника укрепит боевой потенциал сербской армии, будет способствовать выполнению задач по защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Замминистра отметил, что Минобороны РФ и дальше планирует развивать и укреплять двусторонние отношения, оказывая помощь в модернизации ВС Сербии.

Ранее сообщалось, что в Сербии стартовали российско-сербские антитеррористические учения.