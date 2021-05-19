AP: военная операция Израиля может завершиться в течение нескольких дней

Президент США Джозеф Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху остановить военную операцию в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на источник.

«Представители израильской стороны указывали на то, что есть вероятность прекращения их военной кампании в течение нескольких дней», — говорится в сообщении.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить вооруженный конфликт.