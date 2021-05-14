Представитель российских военных присоединился к переговорам Армении и Азербайджана

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что представитель российской военной базы в стране присоединился к переговорам с Азербайджаном по решению проблемы в приграничной Сюникской области Армении. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Переговоры сегодня прервались и будут продолжены завтра в 15.00 (14.00 мск). К ним присоединился представитель 102-й российской военной базы», — сказал Пашинян.

Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании парламента по ситуации в Сюникской области заявил о готовности к уточнению границы с Азербайджаном.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.