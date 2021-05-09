В Москве начался парад Победы

Парад в честь 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Министр обороны России Сергей Шойгу принял доклад о готовности войск к параду Победы от главнокомандующего сухопутными войсками, генерала армии Олега Салюкова.

«Войска московского гарнизона для парада в ознаменование 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне построены», — отчитался Салюков.

На параде обеспечены меры безопасности по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Все участвующие мероприятии военнослужащие добровольно прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Ранее сообщалось, что смотреть трансляцию парада Победы планируют 48% россиян.