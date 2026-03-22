Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Сумской области

Юрий Войткевич/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Потаповка Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

«В результате решительных действий подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Потаповка Сумской области», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил (ВС) России нанесли поражение живой силе и технике противника в районах сел Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь

19 марта Минобороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль населенные пункты Федоровка Вторая и Павловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Задачу выполнили подразделения группировки войск «Юг».

18 марта российские бойцы освободили населенный пункт Александровку в ДНР. В сообщении отмечалось, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Запад».

До этого начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за две недели марта объединенная группировка российских войск освободила 12 населенных пунктов. Он также сообщил, что в рамках выполнения задач специальной военной операции российская армия продвигается по всем направлениям.

Ранее военный эксперт сообщил об отступлении ВСУ из-под Часова Яра.

 
Недооцененный триумф советской разведки. Как операция «Маки-Мираж» 13 лет водила японцев за нос
