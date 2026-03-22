В Петербурге пенсионер лишился почти 50 млн рублей из-за мошенников

78.ru: в Петербурге трое мошенников выманили у пенсионера почти 50 млн рублей

В Петербурге полиция задержала троих мошенников, подозреваемых в хищении у пенсионера 48 млн рублей. Об этом сообщает 78.ru.

По данным полиции, в октябре 2025 года злоумышленники выманили у пожилого петербуржца более 48 млн рублей, а годом ранее — 3 млн рублей у еще одного мужчины. Обманутые пенсионеры передавали деньги курьерам, которые приносили наличные в квартиру на проспекте Энгельса, где аферисты организовали криптообменник.

Троица работала под руководством кураторов и отправляла им криптовалюту на миллионы рублей. Во время обыска у задержанных изъяли десятки банковских и криптовалютных карт, телефоны, ноутбуки, флешки, жесткие диски и 635 тысяч рублей.

До этого в Москве мошенники под предлогом замены ключей от домофона обманули 75-летнюю женщину на 18 млн рублей.

Ранее в Москве юношу убедили «задекларировать» украшения под видом воинского учета.