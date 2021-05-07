На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы, сообщает РИА «Новости».

В ней приняли участие свыше 12 тыс. военнослужащих, 190 единицы техники и 76 летательных аппаратов. Пешей колонной пройдут 37 парадных расчетов из офицеров, сержантов и солдат Вооруженных сил, слушателей и курсантов военных вузов, суворовцев, нахимовцев и кадетов, а также юнармейцев и других военнослужащих.

Все участвующие в тренировках и непосредственно на параде Победы военнослужащие добровольно прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Первая ночная репетиция прошла в четверг, 29 апреля, на тренировке присутствовали пять типов танков: исторические, современные и перспективные образцы.

В связи с репетицией часть центральных улиц столицы сейчас перекрыты до того, как военная техника покинет столицу.

Ранее Минобороны опубликовало кадры ночной репетиции парада на Красной площади.