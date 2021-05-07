ЛНР не ожидает скорого наступления киевских силовиков

Самопровозглашенная Луганская народная республика не ожидает скорого наступления киевских силовиков, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА «Новости».

«Я думаю, нет», – ответил он на вопрос о том, будет ли наступление украинских сил в ближайшее время.

По словам Пасечника, в последних докладах не фиксируется сосредоточение техники Украины на линии соприкосновения.

«Какими-то конкретными цифрами, конкретными данными я не располагаю. Возможно, эта техника находится на вторых рубежах», – добавил глава самопровозглашенной республики.

В ходе интервью Пасечник также выразил уверенность, что ситуация в Донбассе будет обсуждаться на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он также согласился с прогнозами о том, что до встречи российского и американского лидеров на востоке Украины не будет эскалации.

До этого в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР заявляли, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили 500 мин в полях в районе подконтрольных Киеву двух сел в Донбассе.