Военный самолет потерпел крушение в Казахстане

Истребитель СУ30-СМ потерпел крушение в учебном центре города Балхаш Карагандинской области Казахстана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

«Во время проведения учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку в учебном авиационном центре города Балхаш потерпел крушение многофункциональный истребитель Су-30СМ», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что экипаж самолета катапультировался, летчики живы, за ними наблюдают медицинские специалисты. Что стало причиной крушения, не уточняется.

Ранее в провинции Конья потерпел крушение истребитель ВВС Турции NF-5, из-за чего погиб его пилот. Истребитель разбился во время учебного полета. Данный самолет задействовали в выполнении фигур высшего пилотажа пилотажной группы Türk Yıldızları.В связи с происшествием начато расследование. Причина падения самолет сейчас неизвестна.