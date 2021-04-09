Байден просит у конгресса США 715 млрд долларов на оборонные расходы

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Global Look Press

Президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить 715 млрд долларов для министерства обороны, об этом сообщается в проекте бюджета на 2022 год, опубликованном на сайте Белого дома.

«Президентский запрос на 2022 год включает выделение 715 млрд долларов министерству обороны США <...> Это включает сдерживание Китая. В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России», — сказано в документе.

На 2021 год военный бюджет США составил 740 млрд долларов, он был принят Конгрессом, который сумел преодолеть вето Дональда Трампа, предыдущего президента США. Трамп назвал оборонный бюджет «подарком» России и Китаю.

В 2018 году Дональд Трамп с подавляющим большинством провел через Конгресс рекордный на тот момент военный бюджет — 716 млрд долларов, что вызвало негативную реакцию как в США, так и среди других стран.

Ранее Байден впервые с 1993 года серьезно увеличил налоги.