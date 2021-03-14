Британский генерал назвал армию Великобритании непригодной для боевых действий
Данила Титоренко
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Бывший начальник Генштаба лорд Ричард Даннет подверг критике состояние британских вооруженных сил, сообщает издание The Mirror.
Главной причиной бедственного положения вооруженных сил Ричард Даннет считает очень дорогой истребитель пятого поколения F-35B. Высокая стоимость производства и обслуживания может привести британское министерство обороны к банкротству, утверждает Даннет.
По его мнению, из-за постоянного сокращения бюджета, британская армия перестала быть надежным союзником по блоку НАТО.
«Русские смеются над нами, а американцы качают головами», — подводит итог он.
Ранее сообщали, что США возвращают на службу истребители четвертого поколения
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