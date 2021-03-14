Британский генерал назвал армию Великобритании непригодной для боевых действий

Бывший начальник Генштаба лорд Ричард Даннет подверг критике состояние британских вооруженных сил, сообщает издание The Mirror.

Главной причиной бедственного положения вооруженных сил Ричард Даннет считает очень дорогой истребитель пятого поколения F-35B. Высокая стоимость производства и обслуживания может привести британское министерство обороны к банкротству, утверждает Даннет.

По его мнению, из-за постоянного сокращения бюджета, британская армия перестала быть надежным союзником по блоку НАТО.

«Русские смеются над нами, а американцы качают головами», — подводит итог он.

Ранее сообщали, что США возвращают на службу истребители четвертого поколения