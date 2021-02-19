Движение по трассе«Таврида» перекрыли до утра

Движение машин по трассе «Таврида» от Керчи до Симферополя перекрыли до утра субботы, 20 февраля, из-за снегопада. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24».

По его словам, на трассе дует сильный боковой ветер, из-за чего приходится постоянно счищать снег, который наметает с полей.

«Сказать оперативный прогноз пока невозможно, движение по трассе будет ограничено до утра», — сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что жителей Керчи пропускают на въезд со стороны Крымского моста, но для других водителей проезд закрыт. По его словам, затруднения сохраняются в Ленинском, Кировском и Белогорском районах.

Ранее в трех районах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за снега.

На полуострове продолжаются метель, туман, гололед и ветер до 20-25 метров в секунду. В горах ожидается сход лавин.