ВКС и ВМФ получат свыше 100 самолетов и вертолетов в 2021 году

Воздушно-космические силы РФ и Морская авиация военно-морского флота России в 2021 году получат более 100 новых и усовершенствованных самолетов и вертолетов. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства в понедельник, 21 декабря.

«В 2021 году министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач по перевооружению. <…>. Поставить в Воздушно-космические силы и Морскую авиацию ВМФ более ста новых и модернизированных летательных аппаратов», — сказал российский министр.

Ранее он заявил, что к концу 2024 года уровень современного оружия в армии и флоте составит 75,9%.

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