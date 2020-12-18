NI оценил российские С-400

Американский журнал National Interest оценил российские зенитные ракетные системы С-400. Издание озаглавило статью вопросом, является ли система противоракетной обороны с использованием С-400 «главным страхом НАТО».

Так, С-400 многократно превосходят предыдущие системы С-300, отмечает NI. В частности, новый комплекс более универсален, чем его предшественник, и способен поражать цели как на ближних, так и на дальних дистанциях.

Кроме того, способность новых российских ЗРК одновременно поражать до 80 целей и 160 управляемых ракет важна в условиях распространения использования беспилотников, подчеркивает автор.

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