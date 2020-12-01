Алиев заявил о передаче Лачинского коридора под контроль миротворцев из РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о передаче Лачинского коридора в Нагорном Карабахе под контроль российских миротворцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в первоначальной версии трехстороннего договора было положение о сохранении этого коридора под контролем вооруженных сил Армении.

«Я выступил против этого, и в результате этот коридор был передан под контроль российских миротворческих сил. Считаю, что это очень большое достижение», — сказал Алиев в ходе обращения к народу.

По его словам, в первоначальной версии заявления предлагалось, чтобы ширина Лачинского коридора составляла 30 километров. Тогда он заявил, что эти притязания армянской стороны абсолютно необоснованны.

«Затем во втором варианте предусматривалось, что ширина Лачинского коридора составит 10 километров. Я не дал согласия и на это, и в результате была достигнута договоренность о коридоре шириной пять километров», — уточнил Алиев.

Он отметил, что пятикилометровый коридор является достаточным и для азербайджанцев, и для проживающих в Нагорном Карабахе армян, и для обеспечения безопасности.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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