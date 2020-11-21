Алиев назвал соглашение о прекращении огня в Карабахе точкой в противостоянии

Заявление лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе поставило точку в многолетнем противостоянии. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает 1news.

«После 44 дней вооруженной борьбы, вооруженных действий был подписан документ, который считаю очень важным политическим документом, который по существу ставит точку в многолетнем противостоянии», — заявил Алиев.

Также глава государства выразил благодарность российским властям, России и лично президенту Владимиру Путину «за активное личное участие в подготовке и принятии этого важного политического документа».

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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