Алиев поприветствовал российских миротворцев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал российских миротворцев в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет РИА «Новости».

«Мы приветствуем размещение миротворческой миссии Российской Федерации (в Карабахе)», — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что миротворцы активно работают с соответствующими структурами Азербайджана и Армении.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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