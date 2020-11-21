Пашинян считает необходимым реформировать армию после событий в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости реформы армии и ВС после эскалации конфликта в Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Мы должны серьезно проанализировать случившееся, понять, где и почему ошиблись, что нужно, чтобы извлечь уроки из этих ошибок», — сказал он.

Премьер также отметил, что Армении предстоит реформировать армию и вооруженные силы, при этом «не нарушая здоровые традиции».

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