Шойгу и министр обороны Турции обсудили урегулирование конфликта в Карабахе

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акаром провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике и Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве рассказали, что министры обсудили урегулирование нагорнокарабахского конфликта, а также обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Сирии.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США приняли к сведению договоренность по Карабаху

— Алиев заявил о наличии графика вывода ВС Армении из Карабаха

— Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по Карабаху