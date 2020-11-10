Шойгу и министр обороны Турции обсудили урегулирование конфликта в Карабахе
Антон Демидов
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Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акаром провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике и Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве рассказали, что министры обсудили урегулирование нагорнокарабахского конфликта, а также обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Сирии.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
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