Появилось видео задержания устроившего стрельбу под Воронежем солдата

Опубликовано видео задержания солдата-срочника Антона Макарова, который подозревается в убийстве трех военнослужащих. Кадры публикует канал RT.

На записи видно, как Макаров лежит на земле со скованными наручниками руками.

Правоохранители спрашивают срочника, понимает ли он, за что его задержали.

«За все», — отвечает солдат.

Ранее стало известно, что на военном аэродроме «Балтимор» в Воронежской области произошла стрельба. Около 5.00 мск солдат напал на прибывших для проверки дежурной службы должностных лиц наряда по части.

Он завладел оружием одного из офицеров, после чего открыл огонь по сослуживцам и скрылся. В результате трое военных погибли, еще один получил легкое ранение.

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