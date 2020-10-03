Пашинян назвал беспрецедентной войну в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал беспрецедентными по масштабу военные действия в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет ТАСС.

«Враг атакует в таких масштабах, что, по словам военных экспертов, такое нечасто случалось в 21 веке в других концах света: сотни танков и БМП, десятки самолетов, сотни беспилотников и десятки тысяч пехотинцев атакуют рубежи армии обороны Арцаха», — сказал Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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